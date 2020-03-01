بالفيديو.. “أوناس” يروي تفاصيل هدفه العالمي ضد بوردو

الرياضة
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بالفيديو.. “أوناس” يروي تفاصيل هدفه العالمي ضد بوردو صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آبدى النجم الدولي الجزائري “أدم أوناس” فخره الكبير بالهدف الذي وقعه رفقة فريقه نيس أمسية اليوم الأحد في مرمى “بوردو”.

“أوناس” طمأن أنصار فريقه أيضا بخصوص إصابته في تصريحات لبيين سبورتس:”الأمور بخير، خلال لقطة الهدف وصل مُدافع بوردو متأخرا وأصابني من الخلف لكنني بخير”.

وعن هدفه:”رأيت موسى واقي ينطلق على الرواق الأيمن، علمت أنه سيوزع لذلك وضعت نفسي بين المُدافعين، رغم أن الكرة كانت خلفي نوعا ما إلا أنني استطعت وضعها في الشباك”.

وأضاف:”الهدف خاص لأنه جاء ضد الفريق الذي تكونت فيه وأنا فخور جدا بالتسجيل ضد فريقي السابق”.

وختم:”أنا سعيد من أجل الفريق وأتمنى تحقيق الفوز في الجولة القادمة ضد موناكو أمام جماهيرنا”.


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