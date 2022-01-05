بالفيديو.. أوناس يصل لهدفه الخامس مع المنتخب الوطني

سجل اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس الهدف الأول للمنتخب الوطني في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة التي تجمع الخضر بنظيره الغاني بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل أوناس الهدف الأول للخضر بعد عمل فردي على الجهة اليمنى بمراوغة دفاع غانا، ليصل عداده التهديفي إلى 5 أهداف بقميص الخضر.

وشارك أوناس أساسيا في هذه المباراة عوضا عن زميله رياض محرز الذي فضل الناخب الوطني جمال بلماضي إراحته بسبب كثافة مباريات البوكسينغ داي في الدوري الإنجليزي.