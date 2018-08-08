بالفيديو.. “أوناس” يصنع الحدث في “نابولي” بمُراوغاته الساحرة

صنع الدولي الجزائري، آدم أوناس الحدث في إيطاليا، بآدائه المميز، خلال الودية التي فاز بها “نابولي” على حساب “بوروسيا دورتموند”.

ولفت لاعب “بوردو” السابق الأنظار، بمُراوغاته الساحرة، وإنطلاقاته الكثيرة على مُستوى الجناح الأيسر، مؤكدا إستعداده للموسم الجديد من “السيري آ”.

وإتفق الإعلام الإيطالي، على أن صاحب الـ21 عاما بصدد فرض نفسه في تشكيلة المُدرب “كارلو أنشيلوتي”، والذي يبدو مُعجبا بمؤهلاته.

وكان “أوناس” مُرشحا لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الجاري، ولكن الرئيس “أوريليو ديلاورانتيس” أكد بأنه باق مع “البريتنوبي” وغير معروض للبيع.