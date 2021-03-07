بالفيديو.. أوناس يضيف هدف جديد لرصيده ويساهم في فوز كورتوني

سجل النجم الدولي الجزائري أدم أوناس أمسية اليوم الأحد، هدف جديد بقميص ناديه كورتوني، لحساب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وشارك أوناس، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه كورتوني، في المباراة التي جمعتهم بفريق تورينو، ضمن الدوري الإيطالي.

وبرز الدولي الجزائري، بشكل لافت في الوقت بدل الضائع، أين سجل الهدف الرابع لفريقه بعد مجهود فردي، مانحا الفوز لناديه كورتوني.

وبهذا تمكن آدم أوناس، من رفع رصيده من الأهداف في هذا الموسم إلى هدفين، ضمن الدوري الإيطالي.