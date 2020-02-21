بالفيديو.. “أوناس” ينفجر ويرد على مُنتقديه !!

واصل سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري “أدم آوناس” تألقه مع فريقه “نيس” في الدوري الفرنسي.

فريق الجنوب الفرنسي استضاف بريست بملعب “أليانز ريفييرا” لحساب الجولة ال26.

المواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة وشهدت تألق صانع ألعاب الخضر الذي سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

“أوناس” الذي شارك أساسيا سجل الهدف الأول لنيس في الدقيقة 23 قبل ان يُقدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني الذي سجله دولبيرغ في الدقيقة 33.

صاحب الرجل اليُسرى غادر الميدان في الدقيقة 70 بينما شارك هاريس بلقبلة من جانب بريست طيلة أطوار المقابلة.