بالفيديو.. أوناس يهين لاعب فروسينوني بلقطة فنية رائعة

الرياضة
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بالفيديو.. أوناس يهين لاعب فروسينوني بلقطة فنية رائعة
بقلم كريم تيغريمت

أبدع الدولي الجزائري آدم أوناس، أمام نادي فروسينوني، من خلال المردود الذي قدمه اللقطات الفنية التي بصم عليها، في هذه المباراة.

وتألق أوناس، في الشوط الأول من هذه المباراة، أن أمتع جماهير نابولي، بلقطة فنية، قام خلالها بلقطة “الجسر الصغير” أمام لاعب فروسينوني.

يذكر أن الشوط الأول من هذه المباراة انتهى لصالح نابولي، بنتيجة 2-0، أين تمكن آدم أوناس من توقيع الهدف الثاني في الدقيقة الـ40 بتسديدة رائعة.


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