بالفيديو.. “أوناس” يُهين زميله في “نابولي”!

لفت الدولي الجزائري، آدم أوناس الأنظار خلال تدريبات ناديه “نابولي” الإيطالي بمُراوغات عالمية، جعلت الأنصار يتفاعلون معه بشكل كبير جدا.

وتلاعب اليساري بزميله “ألسيد هيساي” بطريقة ساحرة، وبمُراوغة سريعة جدا، شبهها الجميع بإبدعات البرازيلي “رونالدينيو” عندما كان في أوج عطائه.

ويتواجد اللاعب السابق لـ”بوردو” في أفضل أحواله مؤخرا، بعدما تأكد بأنه متواجد في حسابات المُدرب “كارلو أنشيلوتي”، إستعدادا للموسم الجديد.

يُذكر بأن “أوريليو ديلاورانتيس” رئيس “نابولي”، أعلن في آخر تصريحاته بأن، آدم أوناس غير معروض للبيع، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.