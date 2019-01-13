بالفيديو.. أوناس يُهين مُدافعي “ساسولو” على طريقة “ميسي” !!

صنع النجم الدولي الجزائري “أدم أوناس” لوحة فنية رائعة في لقاء فريقه “نابولي” سهرة اليوم الأحد ضد “ساسولو”.

وإنطلق نجم الخضر الذي شارك أساسيا من وسط الميدان مراوغا لاعبي ساسولو بطريقة جميلة.

وقام المدرب الإيطالي للبارتينوباي بتغيير أوناس بزميله “ألان” في الدقيقة ال71 بعد أن تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة ال64.

ولم يُشارك الجزائري الآخر فوزي غولام في اللقاء الذي إنتهى بتأهل “نابولي” للدور المقبل من كأس إيطاليا بعد الفوز بهدفين دون رد.