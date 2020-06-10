بالفيديو.. أيت عبد السلام: “أحلم بالإحتراف في أوروبا وتقمص ألوان الخضر”

كشف المدافع الصاعد لنادي شبيبة القبائل، أحمد أيت عبد السلام، عن أهدافه المستقبلية، مبرزا رغبته في الإحتراف في أوروبا، وتمثيل المنتخب الوطني.

وصرح أيت عبد السلام، في حوار للصفحة الرسمية لشبيبة القبائل: “أريد أولا فرض مكانتي أساسيا ضمن فريقي شبيبة القبائل، الذي لازلت مرتبطا معه لموسم آخر”.

وأضاف مدافع الكناري: “أحلم بالإحتراف في أوروبا مستقبلا، والحصول على فرصة لتمثيل ألوان المنتخب الوطني”.

وكشف مدافع شبيبة القبائل، أحمد أيت عبد السلام (22 عاما)، عشقه لنادي برشلونة الإسباني، على المستوى الأوروبي، بالنظر لطريقة اللعب التي يطبقها العملاق الكتلاني.

https://www.facebook.com/watch/?v=579045376368820