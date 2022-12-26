بالفيديو.. أيت نوري يمنح فوزا قاتلا لولفرهامبتون في البريمرليغ

قاد أمسية اليوم الإثنين النجم الفرانكو-جزائري، ريان أيت نوري، فريقه ولفرهامبتون لتحقيق فوز قاتل أمام إيفرتون.

حيث انتهى لقاء الجولة الـ17 من الدوري الانجليزي الممتاز بتفوق ولفرهامبتون بهدفين لهدف وحيد.

وسجل الظهير الأيسر، أيت نوري، هدف الفوز في الدقيقة الـ90+5 بعد مُشاركته بديلا في الدقيقة الـ59.

ويُذكر أن أيت نوري بصدد تحضير نفسه للالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري بداية من تربص شهر مارس.