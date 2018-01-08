بالفيديو.. إبراهيموفيتش يتهم السويديين بـ “العنصرية” !

إتهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الإعلام السويدي بالعنصرية حتى وإنّ لم تكن واضحة للعلن، ذلك في حوار أجراه مع قناة “كنال+” الفرنسية.
فقال: “الإعلام السويدي دائما ما يهاجمني لأني إسمي إبراهيموفيتش وليس أندرسون، سفينسون وغيرها من الأسماء السويدية”.
وأضاف: “أنا هنا أتحدث عن العنصرية حتى وإن لم تكن ظاهرة للعلن، لكن هناك عنصرية ضمنية”.
وتابع: “كان عليهم الدفاع عني لأني أفضل لاعب في تاريخ السويد”.
🗨️ @Ibra_official : "Que font les médias suédois ? Ils me défendent ou ils m'attaquent ? (…) Si je m'appelais Andersson ou Svensson, ils me défendraient même si braquais une banque" #MaPartDOmbre pic.twitter.com/Yw57jPeoXx
— Canal Football Club (@CanalFootClub) January 7, 2018
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