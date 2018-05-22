بالفيديو.. “إبراهيموفيتش” يعتدي على زميل “تايدر” !

بات اللاعب السويدي مهددا بعقوبة قاسية بعد إعتدائه على أحد لاعبي الخصم في المباراة التي جمعت نادي أمباكت مونريال مع نظيره لوس أنجلس غالاكسي.

حيث ضرب اللاعب السابق لبرشلونة أحد زملاء الجزائري سفير تايدر الناشط في نادي أمباكت وهو ما جعل حكم اللقاء يطرده مباشرة.

وعلّق الجمهور الجزائري على الحادثة بــ”ابراهيموفيتش غلبو رمضان”، كون اللقاء أجري خلال النهار حسب الفرق الزمني بين الجزائر وأمريكا.

يشار إلى أن المواجهة التي لعبت ملعب النادي الكندي إنتهت لصالح لوس أنجلس غلاكسي الأمريكي بنتيجة هدف يتيم.