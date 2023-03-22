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الرياضة

بالفيديو.. إبراهيموفيتش يفاجئ الصحافة في تقييمه لمونديال قطر

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو.. إبراهيموفيتش يفاجئ الصحافة في تقييمه لمونديال قطر
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فاجأ النجم السويدي لاعب ميلان الإيطالي. زلاتان إبراهيموفيتش. صُحفي سويدي من خلال تقييمه لمونديال قطر.

وخلال مؤتمر صحفي للمنتخب السويدي، أجاب زلاتان عن سؤال لصحفي بخصوص تقييمه لمونديال قطر مصرحاً:”سافرت لقطر رفقة عائلتي ليومين، وكل شيئ في مونديال قطر كان رائعا”.

وأضاف زلاتان:”كل شيئ يستحق العلامة الكاملة بـ10/10 من كل النواحي، الخبرة في التنظيم، مستوى المباريات، الحضور الجماهير، جودة الطعام، حتى المراحيض”.

كما ختم النجم زلاتان بإحراج الصحفي، من خلال قيامه بتعابير وجه ساخرة، والتي تبدي تفطنه لنوايا الصحفي، وخاطبه:”ماذا أردت أن تسمع؟ شيئا آخر؟”.

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