بالفيديو.. إبراهيموفيتش يفاجئ الصحافة في تقييمه لمونديال قطر
بقلم فيصل زيان بوزيان
فاجأ النجم السويدي لاعب ميلان الإيطالي. زلاتان إبراهيموفيتش. صُحفي سويدي من خلال تقييمه لمونديال قطر.
وخلال مؤتمر صحفي للمنتخب السويدي، أجاب زلاتان عن سؤال لصحفي بخصوص تقييمه لمونديال قطر مصرحاً:”سافرت لقطر رفقة عائلتي ليومين، وكل شيئ في مونديال قطر كان رائعا”.
وأضاف زلاتان:”كل شيئ يستحق العلامة الكاملة بـ10/10 من كل النواحي، الخبرة في التنظيم، مستوى المباريات، الحضور الجماهير، جودة الطعام، حتى المراحيض”.
كما ختم النجم زلاتان بإحراج الصحفي، من خلال قيامه بتعابير وجه ساخرة، والتي تبدي تفطنه لنوايا الصحفي، وخاطبه:”ماذا أردت أن تسمع؟ شيئا آخر؟”.
💬 النجم السويدي 🇸🇪 زلاتان إبراهيموفيتش يؤكد أن الأجواء في قطر 🇶🇦 خلال كأس العالم 2022 كانت مثالية pic.twitter.com/Z3N87hwG5I
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 21, 2023
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