بالفيديو.. إبراهيم مراد يزف بشرى لسكان خميس مليانة

صرح مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة في لقاء جواري بمليانة. أنه من ضمن المراكز التي ستكون ولاية خلال التقسيم الولائي المقبل هي خميس مليانة.

وقال مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، الرئيس تبون قبل استكمال المسيرة فعلينا أن لا نتركه وحيدا.

وأضاف “سنزيد من عدد الولايات، الأمور تغيرت، ويجب من مراكز القرار أن تكون قريبة من المواطنين. وأعدكم أنه بمجرد ان يكون التقسيم الاقليمي اعتبروا خميس مليانة ولاية”.

واشار ابراهيم مراد أن انجازات المرشح الحر عبد المجيد تبون تتكلم عليه هنا وهناك. من ناحية السكن والزراعة وفي المحافل الدولية. كما منح للشباب قيمة كبيرة وتركهم يشتركون في الحياة السياسية. والدليل على ذلك أن المجالس اليوم كلها شباب. ولا تزال سياسته للسنوات الخمس المقبلة ستدعم الإقتصاد أكثر فأكثر، وتؤسس لدولة عصرية في مستوى تطلعات المواطنين.