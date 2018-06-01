بالفيديو.. إبنا ميسي يدعمانه بـ vamos Argentina قبل المونديال

حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدعم عائلي رائع، قبل مغامرة لاعب برشلونة ورفاقه في مونديال روسيا 2018.

ونشر ميسي فيديو قصير على حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” يظهر فيه ابنيه “تياغو” و”ماتيو” وهما يرتديان قميص والدهما مع منتخب “التانغو”.

حيث كان إبنا ميسي يصرخان ويشجعان والدهما ويغنيان الاغنية الشهيرة لمنتخب الأرجنتين: “هيا يا أرجنتين”.

وواصلا الغناء خلال الفيديو حيث كانا متواجدان في المنزل : “هيا هيا يا أرجنتين.. سنفوز.. من اجل الجماهير.. لن نتوقف.. لن نتوقف عن تشجيعكم”.

ولقي الفيديو الذي نشره ميسي على “إنستغرام” تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه، وشاهده أكثر من 16 مليون شخص في أقل من 24 ساعة

ويعول الأرجنتينيون على نجمهم الأول للتتويج بكأس العالم في مونديال روسيا، وينتظرون منه ان يكسر عقدته مع الألقاب.