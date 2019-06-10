بالفيديو… إبنة شيرين عبد الوهاب ترقص وتبدع على أغنية والدتها

نشرت الفنانة المصرية، “شيرين عبد الوهاب”، عبر صفحتها على “الأنستغرام”، أمس الأحد، مقطع فيديو تظهر فيه إبنتها، وهي ترقص على أغنية والدتها “زمان”.

وعلقت النجمة المصرية، على فيديو رقص إبنتها “مريم”، بالقول: “أميرتي”، ووضعت قلباً أحمر.

وتداولت العديد من الصفحات الإعلامية، فيديو رقص إبنة شيرين، مثنين على موهبتها الكبيرة، واحترافيتها في الرقص.

فيما ثنى متابعو شيرين على جمال إبنتها، وشجعوها بشكل كبير، وتفاجأوا برقصها الجميل جداً.

كما شبه البعض “مريم”، بوالدتها “شيرين”، وطلبوا من الله أن يحفظهما لبعضهما.