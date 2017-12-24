بالفيديو.. إبنُ هذا النجم السابق يُبهر في الدوري الهولندي

خطف النجمُ الشاب “جاستن كلويفرت” لاعبُ “أجاكس أمستردام” الأضواء في الدوري الهولندي الممتاز بتألقه اللافت منذ بداية الموسم.

ويُعتبر صاحبُ 18 سنة إبن الأسطورة الهولندية السابق ولاعبُ “برشلونة” و”أجاكس” السابق “باتريك كلويفرت”.

وتمثلت أخر إبداعات “الفتى الهولندي” اليوم الأحد في لقاء “أجاكس” ضد الضيف “فيليم “2 عندما سجل هدفا غاية في الروعة.

بتسديدة قوية سكنت الزاوية البعيدة لمرمى حارس الضيوف عدل بها النتيجة التي إنتهت بفوز فريقه بثلاثية لهدف.

وسجل”جاستن كلويفرت” 5 أهداف في الدوري الهولندي لحد الأن ما جعله مطمع الأندية الأوروبية الكبيرة.