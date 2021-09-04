بالفيديو.. إتحادية ذوي الإحتياجات الخاصة ترد وتتحدى بعد فضيحة الحافلة!

برّر الأمين العام لإتحادية ذوي الإحتياجات الخاصة، منصور آيت سعيد، فضيحة الحافلة، التي تم تخصيصها لبعض الرياضيين من ذوي الهمم بعد عودتهم من الألعاب البارالمبية، وظهورهم وهم يعانون الأمرين من أجل الصعود لها.

وصرّح آيت سعيد قائلا لتلفزيون “النهار” :”لقد بحثنا عن حافلة خاصة لدى الخواص، ولكننا لم نعثر على ما نحتاجه، وأتحدى أي كان بأن يجد نوعية الحافلات الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة في الجزائر قاطبة”.

وأضاف في سياق مُتصل :”الحافلة الخاصة، يجب أن تتوفر على حاملة وكرسي، لكي يصعد فيها الرياضي بشكل مُباشر، دون أن يُهان”.

وشهدت وسائل التواصل الإجتماعي في الجزائر، حالة من الإستهجان الشديد بعد ظهور فيديو، لرياضيين جزائريين وهم ومُجبرون الصعود بشق الأنفس في حالة للنقل، بطريقة لا تليق بالتضحيات التي قدموها خلال ألعاب طوكيو.