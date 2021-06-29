بالفيديو.. إثارة كرة القدم جعلت مشجع “سويسري” يعيش مشاعر مختلفة !

تداولت مختلف المواقع الرياضية وحتى مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمشجع سويسري كان متحسرا على ضياع فرصة حقيقة لمنتخب بلاده في آخر دقائق المباراة أمام المنتخب الفرنسي قبل أن يعيش لحظة فرحة كبيرة بتعديل النتيجة في الوقت البدل الضائع.

وظهر في “فيديو” تداوله الجميع، كيف كان المشجع السويسري متحسرا على منتخب بلاده في الدقيقة 89، قبل أن يسجل منتخب بلاده هدف التعادل في الدقيقة الـ 90، وهو ما جعله يطير فرحا ويصرخ من شدة الفرح.

وأكد الجميع أن كرة القدم أفضل رياضة خاصة لما عاشه الجميع أمس الإثنين في مباريات اليورو ومن إثارة كبيرة عاشتها مختلف الجماهير العاشقة لكرة القدم سواء في مباراة “كرواتيا – إسبانيا” أو “فرنسا – سويسرا”.