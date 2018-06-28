بالفيديو..إجتماع حاسم بين رونار ولقجع هذا الأسبوع !

ألمح رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، إلى إمكانية رحيل مدرب المنتخب المغربي “هيرفي رونار” بعد تجربة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وتحدث لقجع في لقاء بُث مساء الأربعاء على قناة “ميدي 1 تيفي”، أنه سيعقد إجتماعا مع المدرب الفرنسي “رونار” في الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة مستقبله مع “أسود الأطلس”.

وصرح رئيس الجامعة قائلا “سيكون من الأفضل استمرار رونار مع المنتخب المغربي، على المستوى القانوني، فإن رونار يربطه مع الجامعة عقد إلى غاية 2022، لكن في حال ما كان للمنتخب مدرب آخر فسيكون بنفس الشكل وبفس التوجه”.

وأضاف “على المنتخب المغربي، أن يشتغل على نسق منهجية معينة، بغض النظر عن الأشخاص، أو أطره التقنية والتدبيرية..المنتخب المغربي يمشي في نسق تصاعدي، وتنتظرنا 3 محطات مهمة، إلى غاية سنة 2022، وهي “كان” 2019 و2021، التي يجب أن نتوج بها، بالإضافة إلى التأهل لمونديال 2022″.