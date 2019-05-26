بالفيديو.. إجراءات وقائية جديدة لتفادي عودة الكوليرا

إتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراءات وقائية واحترازية لتفادي تفشي داء الكوليرا مثلما حصل السنة الفارطة.

وقال عبد الوهاب برتيمة مدير العمل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية، أنه تم تسجيل أكثر من 179 قضية أحيلت على العدالة السنة الفارطة.

ضد الفلاحين بسبب استعمالهم للمياه غير المعالجة في السقي، وكذا الربط العشوائي غير القانوني للمياه في شبكات الصرف الصحي.

أين تم إتخاذ إجراءات ردعية وعقابية ضدهم لتفادي وقوع الأمر مرة أخرى.

مضيفا إلى أن المؤسسات الصناعية تصب مفرغاتها في قنوات الصرف الصحي أين تم إغلاق 26 مؤسسة وإلزامها بوضع محطات تصفية.

وأشار ذات المتحدث، أنه تم تسجيل عديد التجاوزات دفعت بصحة المواطن إلى المحك.

على غرار النفايات التي تفرز مادة سامة وتتخلل إلى الآبار وتكون في التجمعات، بالإضافة إلى التسربات على مواقع تجمع المياه.

وهو ما يؤدي إلى تلوث المنابع، لذا وجهت الوزارة تعليمات للولاة من أجل اليقظة والمراقبة والتبليغ من قبل المواطنين.