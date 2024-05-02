بالفيديو: إجلاء أطفال فلسطينيين جرحى من القاهرة

حطت ليلة اليوم بالمطارالعسكري ببوفاريك طائرة الدولي القاهرة بمصر وعلى متنها أطفال فلسطينيين جرحى إضافة إلى مرافقيهم.

وذلك تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بالتكفل بالأطفال الفلسطينيين الجرحى ضحايا العدوان الهمجي على قطاع غزة.

هذه العملية والتي تعتبر الثانية بعد عملية الإجلاء الأولى التي تمت يوم 28 مارس 2024، سخرت لها طائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية مجهزتين بالوسائل الطبية اللازمة، وبمرافقة أطقم طبية متخصصة تابعة لمصالح الصحة العسكرية.

كما سيتم التكفل الطبي التام بالأطفال الجرحى وتقديم العلاج والدعم اللازم لهم على مستوى المستشفيات العسكرية.

يإضافة إلى التكفل بمرافقيهم على مستوى نوادي الخدمات الطبية الاجتماعية للجيش الوطني الشعبي. وهو ما يعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق.