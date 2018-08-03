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بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب 200 قنطار من “الكوكايين” في كوستاريكا 

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بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب 200 قنطار من “الكوكايين” في كوستاريكا 
بقلم سميرة.ل

أحبط خفر السواحل وشركة مكافحة المخدرات في كوستاريكا، أكبر محاولة تهريب للكوكايين في عرض البحر قدرت بـ 200 قنطار “طنين”.

وأشارت السلطات في كوستاريكا إلى أنها تلقت معلومات من خفر السواحل الأمريكية، لتباشر العملية في المحيط الهادئ.

حيث تم اكتشاف حوالي ألفي عبوة من مخدر “الكوكايين” كل عبوة تزن كيلوغرام، وهذا على متن فقارب بأربع محركات.

القارب يستخدمه مهربو المخدرات عادة نظرا لصعوبة تتبعه بأجهزة الرادار، كما أنه تم القبض على 3 رجال كولومبيين.

وخلال 10 الأيام الأخيرة، قامت شرطة كوستاريكا بمصادرة حوالي 6 أطنان من المخدرات.

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Q3yCgesQhAM

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