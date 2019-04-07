بالفيديو.. إحتجاجات على ممارسات مير تيغنيف في معسكر

احتج صباح اليوم اغلبية اعضاء المجلس الشعبي البلدي بتيغنيف في ولاية معسكر.

المحتجون والمقدر عددهم ب 17 عضوا تجمعوا امام مقر المجلس تنديدا بالوضع الذي آل اليه المجلس.

بسبب القرارات الفردية لرئيس المجلس التي ادت بهم الى انسداد ومن ثمة التجميد مطالبين برحيلة.

للاشارة فان الاعضاء قد احتجوا منذ سنة تقريبا على سوء تسيير المجلس الذي انعكس سلبا على المشاريع التنموية لتيغنيف.

وهو ما اثار حفيظة المواطنين الذين طالبوا برحيل رئيس البلدية وعودة الاعضاء لخدمتهم وخدمة التنمية بتيغنيف.

وكذا فتح تحقيق في ملفات الفساد و الصفقات المشبوهة حسبهم.