بالفيديو.. إحتراق حافلة بالكامل وسط مدينة الرويبة في العاصمة

شب مساء اليوم الجمعة حريق بحافة لنقل المسافرين وسط مدينة الرويبة شرق ولاية الجزائر ولحسن الحظ لم يصب أي شخص.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي الحادث وقع على مستوى حي 150 مسكن وسط مدينة الرويبة.

الحافلة ولحسن الحظ كانت فارغة من الركاب ومركونة في الشارع حيث إحترقت بالكامل ولم تعرف الأسباب لحد الساعة.

كما حاول بعض المواطنين إطفاء الحريق ولكن دون جدوى لغاية تدخل مصالح الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة عليه وإخماذه.

كما تم فتح تحقيق في الحادث من اجل معرفة الاسباب الحقيقة.

