بالفيديو.. إحتراق سائق وإصابة 3 آخرين في حادث إصطدام بين شاحنتين بالوادي

خلف حادث إصطدام بين شاحنتين مقطورتين إلى إحتراق كلي للشاحنتان ما اسفر عن احتراق السائق داخلها وإصابة 3 جرحى بالوادي.

وحسب ما ورد للنهار، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 48 ببلدية الحمراية 110 كلم عن عاصمة الولاية .

تدخل أعوان الحماية المدنية، الذين أنقذوا الجرحى وتمكنوا من السيطرة على الحريق الذي أتى على كامل الشاحنتين.

و اسفر الحادث عن وفاة السائق والبالغ من العمر 35 سنة، وثلاثة جرحى تتراوح أعمارهم بين 29 -45 سنة .

وقد تم نقل الجرحى لمصلحة الاستعجالات الطبية بينما نقلت الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية

في حين أسرع عناصر الدرك الوطني، في فتح الطريق أمام المارة، ومباشرة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.