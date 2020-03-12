بالفيديو..إحصاء 131 منطقة ظل وتسجيل685 عملية لرفع مستوى التنمية بغرداية

اكد الامين العام لولاية غرداية حسان لباد عن تسجيل 131 منطقة ظل عبر 13 بلدية على مستوى الولاية.

وقال لباد ان الامر يخص تلك التى تعرف نقص كبير في التنمية المستدامة خاصة ما تعلق بربط شبكة الطرقات والمياه والغاز والكهرباء والنقل وبناء المدارس والهياكل الجوارية الخاصة بالشباب.

اين تفاوتت هذه المناطق بين 25 منطقة ببعض البلديات فيما حددت ما بين 4 الى 5 ببلديات اخرى اين تم اجمالا تسجيل 685 عملية في انتظار تسجيل العمليات على المستوى المركزي بعد وضع البطاقة التقنية و المبالغ المالية التقديرية لهذه العمليات .

واكد حسان لباد انه ستكون هناك متابعة صارمة ويومية لتنفيذ هذه العمليات وفق التعليمات والتطبيقات التى وجهت للسلطات المحلية من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية الى جانب توصيات اجتماع رئيس الجمهورية مع الولاة اين شدد على ضرورة رفع مستوى التنمية بمناطق الظل.