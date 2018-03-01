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بالفيديو.. إختتام التربص التكويني للمُدربين العسكريين الذي نظمته الفاف

الرياضة
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بالفيديو.. إختتام التربص التكويني للمُدربين العسكريين الذي نظمته الفاف حفل إختتام التربص التكويني
بقلم عبد النور حواز

أُختتم اليوم الخميس التربص التكويني الذي نظمه الإتحاد الجزائري لكرة القدم للمُدربين العسكريين بداية من ال20 فيفري الماضي.

الذي جرى بالمركب الرياضي العسكري ببن عكنون، وأشرف على حفل الإختتام  الجنرال عمار  مدير الرياضات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

وعرف حفل إختتام التربص أيضا حضور عضو المكتب الفيدرالي للفاف ومناجير المنتخب الوطني الأول حكيم مدان.

وكان التربص التكويني للمدربين العسكريين قد أشرف عليه “بن عودة عبد الكريم” و”شفيق عامر” مُساعدي المدير الفني الوطني “رابح سعدان”.

وحصل 19 مُدرب بعد نهاية التربص الذي يدخل في إطار تبادل التعاون بين الفاف والمسؤولين عن الرياضات العسكرية على شهادة فيدرالية من الدرجة الثانية (D.F.E2).

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