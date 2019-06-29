بالفيديو.. إختتام لقاء عين الصفراء لحلحلة الأزمة السياسية

اختتم سهرة اليوم لقاء عين الصفراء لحلحلة الازمة الجزائرية بقيادة البرلماني سليمان سعداوي في ولاية النعامة.

وأقيم اللقاء على مدار يومين بمشاركة 219 شخصية وطنية من مختلف المستويات والاطياف السياسية جاءت من 43 ولاية واشرف على اللقاء لجنة تنظيم تضم 63 منظم.

وشدد البيان الختامي للقاء على الالتزام بالثوابت الوطنية ومبادئ أول نوفمبر في حل الازمة، واضاف ان الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة و المزاوجة بين الحل السياسي و الحل الدستوري، وشدد على ضورورة استقالة الوزير الاول نور الدين بدوي.

وقال ان الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الاجال، لتفادي تأزم الوضع الاجتماعي و الاقتصادي،مع الاستمرار في محاكمة جميع رموز الفساد ، خاصة على مستوى جميع الولايات.

وثمن البيان الختامي الدورالدستوري الذي يلعبه الجيس وإلتزامه بمرافقة الشعب الجزائري في مطالبه.

واعلن اللقاء عن ميلاد الندوة الوطنية الجامعة للمبادرات الوطنية، والتي تبقى مفتوحة لكل أطياف الشعب الجزائري.

وثمن اللقاء مطالب الشعب الجزائري معلنا مساندته لها، مطالبا بإستحداث هيئة عليا للإنتخابات تتمتع بكل صلاحيات الاشراف و التنظيم و مراقبة و مراجعة الانتخابات الرئاسية و اعلان نتائجها.

كما طالب اللقاء بسن قوانين عاجلة للعزل السياسي لكل الفاسدين، وانتخاب القضاة المعنيين بعضوية الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات، و كذا ممثلين من الشعب بالهيئة.

وانتخب البرلماني سليمان سعداوي امينا عاما للندوة بإعتباره صاحب المبادرة، اعتبار المشاركين في المبادرة من ضمن لجنة العقلاء لتمثيل الندوة في ولاياتهم.