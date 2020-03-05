بالفيديو.. إختيار تيفو إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر الأفضل في العالم!

إختار موقع ألتراس الدولي تيفو الداربي العاصمي بين إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر الأفضل في العالم خلال الفترة الممتدة بين 24 فيفري و1 مارس.

وإحتل تيفو فريق أولمبيك ليون الفرنسي أمام فريق جوفنتوس الإيطالي المركز الخامس كأفضل دخلة جماهيرية في الأسبوع، يليه تيفو النجم الأحمر لبلغراد أمام نادي بارتيزان، وجاء تيفو الرجاء المغربي أمام تيبي مزامبي الكونغولي في المركز الثالث، وتيفو مالدوف مانهايم الألماني في المركز الثاني.

فيما تم إختيار مباراة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة في المركز الأول نظرا للأجواء الحماسية التي عرفتها مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي.