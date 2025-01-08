بالفيديو.. إخلاء حي للمشاهير في لوس أنجلوس بسبب حريق مروع

حذرت السلطات الأمريكية السكان في أحد أرقى أحياء كاليفورنيا، من أن حياتهم معرضة للخطر بشكل مباشر مع انتشار حريق الغابات بسرعة في لوس أنجلوس.

وقد اجتاح الحريق المروع منطقة باسيفيك باليساديس، موطن الفنانين كريس برات ومايلز تيلر وغيرهما من نجوم هوليوود.

ووضعت السلطات إشعارات الإخلاء على طول المنطقة الساحلية الثرية، كُتب عليها “تهديد مباشر للحياة. هذا أمر قانوني بالمغادرة الآن المنطقة مغلقة قانونيا أمام الوصول العام”.

وأشعلت أوامر الإخلاء الفوضى على الطرق، مع تفاقم الازدحام المروري، وتخلى السكان المذعورون عن سياراتهم. و قرروا الفرار سيرًا على الأقدام.

واستخدمت السلطات الجرافات لفتح الشوارع من السيارات المتروكة وإفساح الطريق أمام المستجيبين الأوائل. للوصول إلى التلال، حيث يشتعل الحريق.

وتداول مقاطع فيديو للحرائق التي لم تتم السيطرة عليها، وشوهد بعض الأشخاص. وهم يخلون المنطقة بسرعة مع استمرار اتساع رقعة الحريق.

من جهتها، أوقفت شركة “Southern California Edison” التيار الكهربائي عن كوثبرت وغالاهاد وأجزاء من ماليبو يوم الثلاثاء بسبب “أجواء حريق خطير”.

كما توقعت الشركة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات على الأقل وقد يستغرق الأمر وقتا أطول إذا. احتاجت الطواقم إلى ضوء النهار لفحص خطوط الكهرباء والمعدات بشكل واضح.

وتم الإبلاغ عن حريق الغابات الذي تبلغ مساحته 200 فدان لأول مرة حوالي الساعة 10:30 صباحا يوم الثلاثاء. (بالتوقيت المحلي) ووصفت السلطات النيران بأنها “شعلة لحام”.

وأفاد رجل الإطفاء أورتيز بأن أكثر من 100 من رجال الإطفاء يعملون على مكافحة الحريق الهائل.

يشار أن الحريق يتحرك بسرعة غربا وتصل سرعة الرياح إلى 50 ميلاً في الساعة في مقاطعتي فينتورا ولوس أنجلوس وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”. كما بيّنت أن العاصفة تطرح مشكلة أخرى لأنها قد تكون “مهددة للحياة” وهي الأكثر ضررا منذ عام 2011.

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