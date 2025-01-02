بالفيديو.. إدارة اتحاد العاصمة تكشف القميص الجديد للفريق

كشفت إدارة نادي اتحاد العاصمة، عن التصميم الجديد لقميص الفريق، الذي سيحمله اللاعبون في السنة الجديدة 2025.

ونشرت إدارة الاتحاد، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، مقطع فيديو، استعرضت من خلاله القميص الجديد للفريق.

وأظهر الفيديو، جودة، ونوعية هذا القميص، الذي جاء باللون الأبيض، يتوسطه لوني الفريق (الأسود والأحمر)، بالإضافة شلعري النادي، والشركة المالكة للفريق.

واخترت إدارة اتحاد العاصمة، عدة مواقع من الجزائر العاصمة، أبرزها حي القصبة، لتصوير الفيديو الإشهاري لقميص الفريق.

https://www.facebook.com/share/v/19r1Q4vKrW/