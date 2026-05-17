بالفيديو.. إدارة الاتحاد تكشف أجواء احتفال الفريق بلقبه الإفريقي

كشفت إدارة فريق اتحاد العاصمة، الأجواء الاحتفالية التي صنعها لاعبو ومسؤولو الفريق، في غرف تغيير الملابس مباشرة عقب تتويجهم بكأس الكونفيدرالية.

ونشرت إدارة اتحاد العالصمة، عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة “x”، مقطع فيديو، للاحتفالات التي صنعها عناصر الفريق في غرف تغيير الملابس.

وقاسم مسؤولو الإدارة، يتقدمهم بلال نويوة، وسعيد عليق، رفقاء القائد سعدي رضواني، فرحتهم بهذا التتويج.