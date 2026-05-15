بالفيديو.. إدارة الخور تكرم سفيان هني في نهائية مشواره مع الفريق

حظي الدولي الجزائير الأسبق، سفيان هني، بتكريم خاص من إدارة ناديه الخور القطري، بعد نهاية العقد الذي يربطهما.

ونشرت إدارة نادي الخور، عبر حسابها على منصة “X”، مقطع فيديو، للتكريم الذي حظي به هني، من مسؤولي الفريق.

كما قدمت مسؤولي النادي القطري، مجموعة من الهدايا الرمزية للنجم الجزائري، امتنانا منها لكل مما قدمه للفريق.

يذكر أن سفيان هني (35 سنة)، لعب ثلاثة مواسم في نادي الخور القطري، قبل أن يقرر نهاية هذا الموسم مغادرة الفريق.