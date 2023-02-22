بالفيديو.. إدارة السيتي تعلن اطلاق فيلمها الوثائقي عن محرز

بعد انتظار طويل، أعلنت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اطلاقها رسميا، الفيلم الوثائقي الخاص بحياة ومشوار نجمها الجزائري رياض محرز.

ونشرت إدارة السيتي، عبر موقعها الرسمي على “تويتر”، رابط موقعها الرسمي، والذي يتيح للجماهير متابعة هذا الفيلم الوقائقي عن محرز.

كما كشفت إدارة النادي الإنجليزي، عن تحضير نسخة أخرى عن هذا الفيلم الخاص بقائد الخضر، والتي ستكون مترجمة باللغة الفرنسية.

يذكر أن إطلاق إدارة مانشستر سيتي، أمس الثلاثاء، للفيلم الوثائقي الخاص برياض محرز، تزامن مع عيد ميلاد نجم الخضر.