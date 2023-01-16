بالفيديو.. إدارة السيتي تنشر حوارا شيقا بين محرز وهالاند

نشرت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الإثنين، حوارا شيقا بين نجمها الدولي الجزائري رياض محرز، وزميله النرويجي ارلينج هالاند.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي نشرته إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، أسئلة وأجوبة خفيفة بين نجميها.

كما كشف الدولي الجزائري، وزميله الترويجي، العديد من الحقائق الشخصية، من خلال اجابتهم على أسئلة معجبيهم.

وحظي هذا الفيديو الذي نشرته إدارة مانشستر سيتي، لنجميها رياض محرز، وهالاند، تفاعلا كبيرا من أنصار الفريق، ومُحبي اللاعبين.