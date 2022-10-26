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الرياضة

بالفيديو.. إدارة الغرافة تستعرض أهداف بلفوضيل مع الفريق

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. إدارة الغرافة تستعرض أهداف بلفوضيل مع الفريق
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استعرضت إدارة نادي الغرافة القطري، الأهداف التي بصم عليها الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل، منذ التحاقه بالفريق.

ونشر مسؤولو الغرافة، عبر الحساب الرسمي للفريق، فيديو يتضمن أهداف بلفوضيل، في دوري نجوم قطر.

كما تم أرفق هذا الفيديو، بتغريدة جاء فيها: “أهداف اسحاق بلفوضيل مع الفهود إلى حد الآن في دوري نجوم قطر”.

يذكر أن اسحاق بلفوضيل نجح إلى حد الآن في هز الشباك في ثلاث مناسبات،أمام كل من السد، الأهلي والمرخية.

رابط دائم : https://nhar.tv/fY1Mt
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