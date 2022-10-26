بالفيديو.. إدارة الغرافة تستعرض أهداف بلفوضيل مع الفريق
بقلم كريم تيغرمت
استعرضت إدارة نادي الغرافة القطري، الأهداف التي بصم عليها الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل، منذ التحاقه بالفريق.
ونشر مسؤولو الغرافة، عبر الحساب الرسمي للفريق، فيديو يتضمن أهداف بلفوضيل، في دوري نجوم قطر.
كما تم أرفق هذا الفيديو، بتغريدة جاء فيها: “أهداف اسحاق بلفوضيل مع الفهود إلى حد الآن في دوري نجوم قطر”.
يذكر أن اسحاق بلفوضيل نجح إلى حد الآن في هز الشباك في ثلاث مناسبات،أمام كل من السد، الأهلي والمرخية.
📹 أهداف إسحاق بلفوضيل مع الفهود حتى الآن في #دوري_نجوم_QNB
⚽️ ✖️ السد
⚽️ ✖️ الأهلي
⚽️ ✖️ المرخية#الغرافة 💛 pic.twitter.com/lF5ax54Ic4
— AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) October 26, 2022
رابط دائم : https://nhar.tv/fY1Mt