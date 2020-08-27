بالفيديو.. إدارة الكناري تبدي إعجابها بمركزي تربص الفريق ببجاية

أبدت إدارة فريق شبيبة القبائل، إعجابها بالمركزين اللذين تم اختيارهما، لإجراء التربص الصيفي للفريق، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

واختارت إدارة الكناري، مدينة “أقبو” ببجاية، لإجراء تربصها التحضيري الصيفي، حيث سيتواجد الفريق بفندق “أنطانتيس”، بينما سيخوض تدريباته بملعب “إيفري”.

وقاد المدير الرياضي للفريق، كمال عبد السلام، زيارة تفقدية للمركزين، أين أبدى إعجابه بالإمكانيات المتوفرة، مؤكدا أن كل الظروف مهيئة لإجراء تربص في المستوى.

يذكر أن إدارة شبيبة القبائل، قد حددت في وقت سابق تاريخ 29 أوت الجاري، لبداية تحضيراتها الصيفية، استعدادا للموسم الكروي الجديد.