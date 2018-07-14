بالفيديو.. إدارة شبيبة القبائل تقدم التشكيلة الجديدة للفريق

نظمت إدارة شبيبة القبائل، أمس الجمعة، حفلا بملعب “01 نوفمبر” بتيزي وزو، أين تم تقديم التشكيلة الجديدة للفريق، إضافة للمدرب فرانك دوماس.

وتعرف جمهور الكناري، خلا هذ الحفل، على كل اللاعبين الذين سيحملون ألوان الشبيبة الموسم المقبل، والذين تم استقبالهم بحفاوة.

وعلى هامش هذا الحفل، صرح رئيس الشبيبة، شريف ملال: “أول مرة نقوم بمثل هذه المبادرة، التي نحاول من خلالها منح بعد وجه جديد للشبيبة”.

وبدوره صرح الناطق الرسمي للفريق، ميلود عيبود: “هدفنا بناء فريق جديد، ليس على مستوى الميدان فقط، وإنما على جميع الأصعدة”.