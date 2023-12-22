بالفيديو.. إدارة فياريال تثني على ماندي

حظي الدولي الجزائري عيسى ماندي، بثناء إدارة ناديه فياريال الإسباني، نظير تألقه ومساهمته في الفوز الأخير الذي حققه الفريق في مواجهة سيلتا فيغو.

ونشرت إدارة فياريال، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، للهدف الذي سجله ماندي، في مرمى سيلتا فيغو.

كما أرفق مسؤولي النادي الإسباني، هذا الفيديو، بتعليق اشيد بالدولي الجزائري، جاء فيه “ماندي في المكان والوقت المناسبين”.

يذكر أن عيسى ماندي، ساهم في فوز ناديه فياريال، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراتهم الأخيرة أمام نادي سيلتا فيغو.