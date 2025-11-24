بالفيديو.. إدارة ليفركوزن تهنئ ابراهيم مازة

وجّهت إدارة نادي باير ليفركوزن الألماني، رسالة تهنئة لنجمها الدولي الجزائري ابراهيم مازة، لاحتفال هذا الأخيرة بمناسبة خاصة.

ونشرت إدارة ليفركوزن، عبر حسابها على منصة “X”، تهانيها لابراهيم مازة، بمناسبة عيد ميلاده الـ20، الذي يتزامن وتاريخ 24 نوفمبر.

كما لقي الدولي الجزائري، التهاني، من زملائه في الفريق، خلال حصتهم التدريبية الأخيرة، بطريقة خاصة.

يذكر أن ابراهيم مازة (20 عاما)، يقدم هذا الموسم أحد أفضل مستوياته مع ناديه بايرن ليفركوزن، ويعد أحد ركائز التشكيلة الأساسية للفريق.

🎂 It’s a birthday tradition, Ibo! 😄 pic.twitter.com/kOqRelWynw — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 24, 2025