الرياضة

بالفيديو.. إدارة ليفركوزن تهنئ ابراهيم مازة

بقلم كريم تيغرمت
وجّهت إدارة نادي باير ليفركوزن الألماني، رسالة تهنئة لنجمها الدولي الجزائري ابراهيم مازة، لاحتفال هذا الأخيرة بمناسبة خاصة.

ونشرت إدارة ليفركوزن، عبر حسابها على منصة “X”، تهانيها لابراهيم مازة، بمناسبة عيد ميلاده الـ20، الذي يتزامن وتاريخ 24 نوفمبر.

كما لقي الدولي الجزائري، التهاني، من زملائه في الفريق، خلال حصتهم التدريبية الأخيرة، بطريقة خاصة.

يذكر أن ابراهيم مازة (20 عاما)، يقدم هذا الموسم أحد أفضل مستوياته مع ناديه بايرن ليفركوزن، ويعد أحد ركائز التشكيلة الأساسية للفريق.

رابط دائم : https://nhar.tv/blm5J
