بالفيديو.. إدارة ليفركوزن تهنئ مازة لتتويجه بجائزة “الفنك الذهبي”

هنأت إدارة نادي بايرن ليفركوزن الألماني، نجمها الجزائري، ابراهيم مازة، لتتويجه بجائزة “الفنك الذهبي” 2025، لأفضل موهبة جزائرية صاعدة.

وأعادت إدارة نادي بايرن ليفركوزن، نشر مقطع فيديو، لإبراهيم مازة، خلال تتويجه بجائزة “الفنك الذهبي” لأفضل موهبة جزائرية صاعدة.

وجاء اختيار تتويج مازة، بهذه الجائزة، بعد ترشيحه إلى جانب مواطنيه بدر الدين بوعناني، وأمين شياخة.

وجرى حفل توزيع جوائز “الفنك الذهبي” لسنة 2025، أمس الأحد، بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدة وجوه رياضية بارزة.