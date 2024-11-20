بالفيديو.. إدارة مانشستر سيتي تستذكر إبداع محرز في البريمرليغ

استذكرت إدارة نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، نجمها السابق رياض محرز، وابداعاته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشرت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، لما قدمه محرز مع الفريق في مواجهة توتنهام، موسم 2022-2023.

وأرفق مسؤولو النادي الإنجليزي هذا الفيديو، بتعلق جاء فيه: “عرض رياض محرز، ضد توتنهام، خلال موسم 2022-2023”.

وتأتي هذه الخرجة من مانشستر سيتي، لتؤكد مجددا البصمة القوية التي تركها الدولي الجزائري رياض محرز، في ناديه السابق، والدوري الإنجليزي بصفة عامة.