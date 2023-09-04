بالفيديو.. إدارة مولودية الجزائر تبرز التاريخ النضالي للنادي في فيلم وثائقي

أطلقت إدارة فريق مولودية الجزائر، فيلم وثائقي، بعنوان “أهداف في مرمى السياسة”، والذي يبرز الجانب النضالي للعميد.

وتضمن هذا الفيلم الوثائقي، الذي أطلقته إدارة المولودية، عبر قناتها الخاصة على “يوتوب”، شهادات حية لأبرز الأسماء التي صنعت أمجاد الفريق.

وكان الرئيس الأسبق للفريق عبد القادر ظريف، من أبرز الوجوه التي أدلت بشهدتها في هذا الفيلم الوثائقي، إلى جانب عدة أسماء أخرى.

وتأتي هذه الخرجة من مسؤولي مولودية الجزائر، تزامنا مع الذكرى 102، لتأسيس عميد الأندية الجزائر.