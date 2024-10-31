بالفيديو.. إدارة مولودية الجزائر تستذكر نجمها الأسبق بن علجية

استذكرت إدارة فريق مولودية الجزائر، نجمها السابق، مهدي بن علجية، من خلال البصمة التي تركها في مشواره مع العميد.

ونشرت إدارة المولودية، عبر الحساتب الرسمي للفريق، مقطع فيديو، لأبرز لقطات بن علجية، بألوان العميد.

كما أرفق مسوؤلي النادي العاصمي، هذا الفيديو، بتعليق جاء فيه: “مهدي بن علجية يعتزل كرة القدم، ستبقى واحدا منا”.

وجاءت هذه الخرجة من إدارة مولودية الجزائر، بعد اعلان المهاجم مهدي بن علجية، قراره باعتزال لعب كرة القدم

يذكر أن مهدي بن علجية، سبق له تقمص ألوان العهديد من الأندية الجزائري، أبرزها شبيبة القبائل، ومولودية الجزائر.