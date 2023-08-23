بالفيديو.. إدارة مولودية الجزائر تقدم العرفي وخوجة من ملعب “الدويرة”

قامت إدارة مولودية الجزائر، بتقديم لاعبيها المستقدمين هذا الصيف، بصفة رسمية لجمهور الفريق من ملعب الدويرة.

ونشرت إدراة العميد، عبر صفحتها الرسمية، صور حسان خوجة، بالقميص الجديد للفريق، من مدرجات ملعب “الدويرة”.

كما أطلق مسؤولي المولودية، فيديو عبر “تويتر”، خاصة بتقديم عمار العرفي، بالإضافة لاعبهم الجديد، من ملعب “الدويرة”.

يذكر أن حسان خودة، أمضى مؤخرا على عقد يربطه بالمولودية إلى غاية 2027، فيما أمضى زميله الجديد عمار العرفي، عقد إلى غاية 2025.