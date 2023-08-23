بالفيديو.. إدارة مولودية الجزائر تقدم العرفي وخوجة من ملعب “الدويرة”
بقلم كريم تيغرمت
قامت إدارة مولودية الجزائر، بتقديم لاعبيها المستقدمين هذا الصيف، بصفة رسمية لجمهور الفريق من ملعب الدويرة.
ونشرت إدراة العميد، عبر صفحتها الرسمية، صور حسان خوجة، بالقميص الجديد للفريق، من مدرجات ملعب “الدويرة”.
كما أطلق مسؤولي المولودية، فيديو عبر “تويتر”، خاصة بتقديم عمار العرفي، بالإضافة لاعبهم الجديد، من ملعب “الدويرة”.
يذكر أن حسان خودة، أمضى مؤخرا على عقد يربطه بالمولودية إلى غاية 2027، فيما أمضى زميله الجديد عمار العرفي، عقد إلى غاية 2025.
𝐀𝐦𝐦𝐚𝐫 𝐄𝐥 𝐎𝐫𝐟𝐢 🤝 𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐌𝐨𝐮𝐥𝐨𝐮𝐝𝐢𝐚 💚❤️
من بوسعادة بوابة الصحراء إلى البهجة المحروسة، عشق الأخضر والأحمر يختزل المسافات … مرحبا عمّار العرفي 🏜️🕌#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر🟢🔴 pic.twitter.com/U9csqEagwx
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) August 22, 2023
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