بالفيديو.. إدارة مولودية الجزائر تقوم بمبادرة طيبة اتجاه أحد مناصري الفريق

قامت إدارة فريق مولودية الجزائر، بمباردة طيبة، اتجاه أحد الأنصار الأوفياء للفريق، “أيمن جزايري”.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر، مقطع فيديو، أظهرت من خلاله، استقبالها الشاب أيمن جزايري، بمركز تدريبات الفريق “بابا حمود” بزرالدة.

وحظي مناصر المولودية، بفرصة لقاء لاعبي الفريق، ومختلف أعضاء الطاقم الفني، قبل أن يتلقة قميص الفريق كهدية.

وتأتي هذه المبادرة من مسؤولي مولودية الجزائر، اتجاه منصار الفريق أيمن جزايري، بعد تعرض هذا الأخير لحادث مرور، خلال تنقله لمساندة المولودية في مباراتها ضد اتحاد بسكرة.