بالفيديو.. إدارة نادي السد تودع بونجاح بطريقة خاصة

ودعت إدارة نادي السد القطري، اليوم الإثنين، نجمها الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، بعد انتهاء مشواره مع الفريق.

ونشرت إدارة نادي السد، عبر الحساب الرسمي لفريق على منصة “X”، مقطع فيديو لخّصت فيه أجمل ما قدمه بونجاح، للسد.

كما أرفق مسؤولو النادي القطري، هذا الفيديو بعبارة: “بودعك.. وبودع الدنيا معك”. وأضافت إدارة السد: “كل الأمنيات بالتوفيق لك يا أسطورة”.

يذكر أن بغداد بونجاح، وبعد حصده لقبي البطولة، والكأس، يغادر هذا الموسم نادي السد، الذي قضى فيه ثمانية سنوات، كانت حافلة بالانجازات والتتويجات.