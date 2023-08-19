بالفيديو.. إدارة وفاق سطيف تقدم تعداد لاعبيها للموسم الجديد

قدمت إدارة وفاق سطيف، اليوم السبت، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام، التعداد الكامل للفريق الخاص بالموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وحرصت الإدارة الجديد لنادي وفاق سطيف، على تقديم كامل التعداد الخاص بالموسم الجديد، بطريقة احترافية، وبحضور وسائل الإعلام الوطنية.

وأبدى المستقدمين الجدد لنادي الوفاق، سعادتهم بحمل ألوان هذا الفريق، بعد توقيهم العقود، مبدين أملهم في تقديم الإضافة اللازمة للنادي في موسمه الجديد.

كما اغتنم مسؤولي النادي السطايفي، هذه الفرصة لاستعراض القميص الجديد، الذي سيخوض به الفريق موسمه المقبل.

يذكر أن تعداد وفاق سطيف، يخوض حاليا تربصه الصيفي بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام، بعين بنيان بالعاصمة.