بالفيديو.. إدارة ولفارهامبتون تشيد بأرقام ومردود آيت نوري

حظي الدولي الجزائري ريان آيت نوري، بالإشادة من قبل إدارة ناديه ولفارهامبتون الإنجليزي، نظير مردوده في المباريات الأخيرة.

كشفت إدارة نادي ولفارهامبتون، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، أرقام آيت نوري، مؤكدة نجاحه في تسجيل ثلاثة أهداف في أربع مباريات.

كما أرفق مسؤولو النادي الإنجليزي، هذا التعليق، بمقطع فيديو للهدف الأخير الذي سجله الدولي الجزائري مع ولفارهامبتون.

يذكر أن ريان آيت نوري، سجل أمس الثلاثاء، الهدف الوحيد لناديه ولفارهامبتون، والذي منحهم التعادل أمام مضيفهم نادي بيرنلي.